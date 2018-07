Sag for nordjysk fængselsbetjent har udviklet sig til en milliondyr regning

HELE LANDET: Hvad der startede som en sag om et mindre beløb for en nordjysk fængselsbetjent, har nu udviklet sig til en millionregning for Kriminalforsorgen, skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

For et år siden vandt Fængselsforbundet en principiel sag om retten til time- og dagpenge. Der var tale om et medlem fra et fængsel i Jylland, som var på tjenesterejse i 32 timer i et døgnarresthus på Sjælland. Kriminalforsorgen mente ikke, at medlemmet havde ret til time- og dagpenge, eftersom tjenesterejsen varede mere end 24 timer, og han overnattede på tjenestestedet. Fængselsforbundet påpegede, at det var en fejltolkning.

- Jeg vurderede, at reglerne til fulde var opfyldt. Og heldigvis vurderede Moderniseringsstyrelsen sagen på samme måde som os. Derfor måtte direktoratet ændre sin holdning, siger forbundssekretær Bente Benderska.

Efter den principielle sejr har forbundet rejst krav om efterbetaling til medarbejdere, der efter 1. marts 2012 har været på tjenesterejse, og som ikke har fået udbetalt time- og dagpenge på tjenesterejser, hvor de ellers har været berettiget til det.

Status er nu, at der er udbetalt knap 4,5 millioner skattefrie kroner i time- og dagpenge til omkring 225 kollegaer. De enkelte beløb varierer, men der er blandt andet to medlemmer, som har fået udbetalt 160.000 kroner hver.

Få sager mangler stadig at blive afgjort.