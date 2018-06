Millionudgift: Ny fast afgift vil ramme din varmeregning

AALBORG: De igangværende forhandlinger om regeringens energiudspil kan betyde dyrere varme for varmeforbrugerne i Aalborg.

Udspillet indeholder et forslag om at indføre en fast afgift på overskudsvarme på 20,5 kr./GJ. Hvis det bliver gennemført, betyder det en ekstraregning til varmeforbrugerne i Aalborg Kommune på 20 mio. kr. svarende til 275 kr. pr. år for et standard-hus, når stigningen er fuldt indfaset i 2028.

Panderynker

På borgmesterkontoret i Aalborg giver det panderynker.

- Vi er meget bekymrede over, at forslaget om en fast afgift på overskudsvarme vil have negative konsekvenser ikke kun for borgerne i Aalborg Kommune, som rammes på pengepungen, men også for mulighederne for i fremtiden effektivt at udnytte den energi, der allerede er produceret som overskud i industrien og detailbranchen, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse.

En fast pris på overskudvarme er specielt et problem for Aalborg Kommune, da mere end 20 procent af fjernvarmen er baseret på industriel overskudsvarme.