Millionudvidelse af Spar i Klitmøller

KLITMØLLER: De senere års vækst i antallet af fastboende i Klitmøller, for nu ejer af Spar i Klitmøller, Mikael Konradsen, til at investere flere millioner kroner i en udvidelse af butikken.

- Det er gået utroligt stærkt specielt de seneste fem år, hvor vi kan mærke, at antallet af helårsbeboere er steget kraftigt. Samtidigt har turismen også udviklet sig kraftigt, ligesom sæsonen næsten strækker sig over hele året, og det stiller krav til mulighederne for at kunne købe ind hele året rundt, siger Mikael Konradsen i en pressemeddelelse.

Købmand Mikael Konradsen har i år haft butikken i 15 år, hvor omsætningen er tredoblet og antallet af medarbejdere vokset fra 15 til 25.

Han siger også, at ambitionen med udvidelsen er at blive mølboernes foretrukne indkøbssted, og han planlægger blandt andet at få et stort udvalg af økologiske varer, specialvarer samt lokalt producerede varer.

Med det nye byggeri vokser Spar Klitmøller fra 495 til 825 kvm, og det betyder blandt andet, at det eksisterende lager inddrages til den nye butik.

Et andet nyt område er Convenience Food, som er mad, der enten er færdiglavet eller næsten, og som man kan nyde på jobbet, hjemmet eller på stranden.

Mikael Konradsen forklarer, at det ikke er en slagterafdeling, men en afdeling hvor der er produkter, der er lette at tilberede i en travl hverdag.

Arbejdstitlen er "Musse´s Køkken" og opkaldt efter hans snart 80-årige faster, der hver dag langer frisksmurt smørrebrød over disken i København.

- Tanken er, at håndværkeren kan købe håndmadder, man kan købe smørrebrød til frokosten, købe friske færdigretter som for eksempel Dansk Bøf med løg og det hele, som man så kan varme op hjemme, hvis man ikke selv kan eller har lyst til at gå i gang med gryder og pander i køkkenet. Vi har ikke lagt os fast på, hvad udbuddet af produkter bliver endnu, fortæller Mikael Konradsen.

Byggeriet er allerede gået i gang og der er købt en grund lige overfor butikken på Ørhagevej, hvor der allerede nu er etableret en ny parkeringsplads.

- Jeg forventer, at vi asfalterer den i slutningen af august, fortæller Mikael Konradsen, der lover, at benzintanken bliver, hvor den hele tiden har været.

Spar Klitmøller vil trods byggeriet holde i øvrigt åbent som vanligt hver eneste dag året rundt, og den nye butik forventes indviet midt i april næste år.