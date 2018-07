Mindre kornhøst kan føre til konkurser

MORS: Kernerne er mindre på det vinter- og vårbyg, som netop nu bliver høstet, er mindre end de plejer at være. Og det er mængderne af korn også.

Det skyldes den langvarige tørke, som Danmark har været ramt af i snart tre måneder og med kun begrænsede mængder regn. Det konstaterer Kresten Pedersen, adm. direktør for korn- og foderstofvirksomheden Mollerup Mølle.

Selvom der er områder, som er hårdere ramt end Mors, vil tørken også få konsekvenser lokalt. Også selvom, at en god og frugtbar jord kommer de lokale landmænd til gode.

- Jeg har hørt, at især Himmerland er hårdt ramt. Jeg har været med siden 1970 og har aldrig oplevet noget lignende. Det er ikke normalt, og lokalt kommer vi nok heller ikke til at undgå konkurser, måske især inden for husdyrbrug, siger han.