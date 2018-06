Mindre plan for Amtoft Havn

AMTOFT: Siden 2009 er der arbejdet med planer for en udvidelse af havnen i Amtoft, men skal udvidelsesplanerne realiseres, bliver det i en mindre udgave, end der oprindelig var lagt op til.

- Det er nødvendigt at reducere projektet, fordi de kniber for Amtoft Lystbådelaug at skaffe den del af den samlede finansiering, som de skulle bidrage med, siger Esben Oddershede (V), forman for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik.

Efter flere dialogmøder mellem kommunen og Amtoft Lystbådelaug i vinteren 2017 og i foråret 2018 har bådelauget oplyst, at det mod forventning ikke har været muligt at hente penge til projektet hos de fonde, der er søgt.

Thisted Kommune har afsat seks millioner kroner til udvidelse og forbedring af Amtoft Havn.

Udvalget indstiller nu til kommunalbestyrelsen, at den dels godkender, at der arbejdes videre med et alternativt projekt for havnen, der passer til økonomien, samt at der gives en anlægsbevilling på 1 million kroner til Amtoft Lystbådehavn.

I det alternative - og reducerede forslag - er der ikke plads til at realisere et ønske om fjordbad, velfærdsbygning og betalingsanlæg, ligesom antallet af nye bådpladser også bliver mindre end i det oprindelige forslag.

Thisted Kommune er ejer af ydermolerne på Amtoft Havn, og med realiseringen af det alternative udviklingsforslag for havnen vil det samtidig være muligt at gennemføre en tiltrængt renovering her.

Planerne for Amtoft Havn blev blandt flere andre emner drøftet tidligere i denne uge på et møde i Støtteforeningen Hannæs-Østerild.

Alice Brohus Skriver, Støtteforeningen Hannæs, tilkendegav her, at det var bedre at få en lille, men velfungerende havn, hvis det ikke var økonomisk muligt at realisere det "store" projekt, som ville give havnen 50 nye bådpladser, 15 gæstepladser, et fjordbad og velfærdsfaciliteter.

Med det alternative forslag kan havnen udvides med cirka 45 bådpladser. Der tages stilling til en endelig anlægsbevilling, når detaljerne om det alternative projekt er afklaret.