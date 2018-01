Mindst 14 dræbt på vej hjem fra kirke i Nigeria

Kirkegængere i Nigeria blev skudt og dræbt, da de var på vej hjem fra kirke. Mindst 14 blev dræbt på stedet, mens 12 blev såret, siger øjenvidner og en politikilde i delstaten Rivers i Nigeria.

Det er uklart, hvad der er motivet til drabene, der blev begået mandag. Politiet siger, at de eftersøger "banditter" for drabene i den olierige region, hvor bevæbnede og rivaliserende grupper ofte har blodige opgør.

Rapporten om drabet på kirkegængerne kommer, efter at jihadister fra Boko Haram åbnede ild mod skovarbejdere i en afsides beliggende by i det nordøstlige Nigeria lørdag og dræbte mindst fire.

- Der kom 16 medlemmer af Boko Haram på motorcykler og åbnede ild uden at sige et ord. De dræbte vore kolleger og satte ild til vores lastbiler, siger Ibrahim Liman, som leder en milits, der bekæmper islamisterne.

Myndighederne i det nordlige Nigeria siger samtidig, at over 5000 muslimer er blevet dræbt i de seneste fire år på grund af Boko Haram.

En rapport fra Nigerias Muslimske Råd i delstaten Adamawa siger, at mindst 5247 muslimer er blevet dræbt i den nordlige delstat på grund af Boko Haram.

Boko Harams voldelige kamp for et kalifat har siden 2009 dræbt over 20.000 mennesker og tvunget over 2,6 millioner til at forlade deres hjem. Volden har udløst en humanitær krise i regionen.

Nigerias Muslimske Råd opfordrer til mere støtte til ofrene og til genopbygning af kirker og skoler samt til lokale selvforsvarsgrupper.

I de seneste måneder har krigere fra Boko Haram skruet op for angreb mod militær og civile. Det sker, selv om den nigerianske regering og hæren har sagt, at Boko Haram er så godt som udryddet.

/ritzau/AFP