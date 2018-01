Mindst 15 personer kvæstet i togulykke nær Sydney

Mindst 15 personer kom til skade, da et tog mandag formiddag ramte en sporstopper på endestationen Richmond nordvest for Sydney i Australien.

På tv-billeder fra stedet ses tilskadekomne personer blive båret ind i ventende ambulancer.

- Det er alt fra gående patienter med mindre skader til patienter, som har behov for at blive transporteret til hospitalet, siger Chris Bray, talsmand for ambulancetjenesten i delstaten New South Wales.

Antallet af kvæstede ventes at stige ifølge talsmanden. Ingen personer er ifølge de foreløbige meldinger kommet alvorligt til skade.

Årsagen til, at toget ikke stoppede i tide og dermed ramte sporstopperen, kendes ikke. Men sammenstødet har ikke været så voldsomt, at det førte til afsporinger. På tv-billederne ses hele togstammen holde på skinnerne.

Uheldet skete kort før klokken ti mandag formiddag lokal tid. 17 ambulancer, tre helikoptere og redningshold fra brandvæsnet blev tilkaldt til stationen i Richmond, der ligger cirka 65 kilometer nordvest for Sydney.

