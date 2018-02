Mindst 36 dræbt af bilbomber i Somalias hovedstad

Antallet af dræbte efter kraftige bilbomber blev bragt til eksplosion i Somalias hovedstad, Mogadishu, er steget til 45, efter at mange sårede døde natten til lørdag, oplyser en embedsmand lørdag.

- Vi har set mindst 45 dræbte, siger en anonym embedsmand.

Antallet af dødsofre blev sent fredag opgivet til 22. En major ved politiet siger, at han kan bekræfte i hvert fald 35 dræbte - heraf 21 på et hotel.

Omkring en snes mennesker blev såret ved angrebet, som skete fredag aften.

Først eksploderede en bilbombe, og få minutter senere eksploderede endnu en bombe. Begge bomber var rettet mod et område nær præsidentboligen, efterretningstjenestens hovedkvarter og flere hoteller.

Efter bombeeksplosionerne kom det til en omfattende skudveksling mellem angriberne og sikkerhedsstyrkerne.

Sikkerhedsminister Mohamed Abukar Islow siger, at fem angribere, deriblandt en mand iført selvmordsvest, blev dræbt.

Ekstremistgruppen al-Shabaab har via bevægelsens radiokanal Andalus meddelt, at den står bag angrebet.

I de seneste måneder har der været relativt roligt i Mogadishu, som ellers tidligere har været udsat for talrige angreb fra den militante gruppe al-Shabaabs side.

Gruppen, der har tilknytning til al-Qaeda, udfører jævnligt angreb i Somalia. Det er ofte regeringsbygninger, militærbaser, hoteller og restauranter, som er i skudlinjen.

Al-Shabaab vil vælte regeringen og oprette et islamistisk kalifat i Somalia.

Men de seneste år har gruppen lidt en række nederlag takket være både somaliske sikkerhedsstyrkers indsats og fredsbevarende styrker udsendt af Den Afrikanske Union.

I oktober var Mogadishu mål for en kraftig bilbombe, der kostede 512 mennesker livet. Det er det blodigste angreb nogensinde på Afrikas Horn.

/ritzau/AFP