Fire drenge er reddet ud fra grotte og bragt til hospitalet

Mindst fire drenge er kommet ud fra deres indespærring i en grotte i det nordlige Thailand.

Det skriver Thailands frømandskorps ifølge mediet BBC på Twitter. Nyhedsbureauet Reuters citerede tidligere et unavngivent ledende medlem af redningsholdet for oplysningen om, at seks drenge var ude, men det blev senere rettet til fire drenge.

Redningsaktionens næste fase begynder om 10-20 timer, siger lederen af aktionen til nyhedsbureauet AP.

Først blev to drenge fra et thailandsk fodboldhold reddet ud fra grotten. Det oplyste en unavngiven lokal embedsmandskilde.

Et par ambulancer blev set i området, og siden meddelte embedsmandskilderne, at de første to drenge var fløjet i helikopter til hospitalet i Chiang Mai.

13 lægehold - et til hver dreng og deres fodboldtræner - var på forhånd placeret ved grotten, hvor redningsaktionen gik i gang natten til søndag.

Drengene ville under redningsaktionen inde i grotten ifølge lokale kilder være delt op i fire grupper - fire i den første og tre i de øvrige. Fodboldtræneren skal efter planen være den sidste til at komme ud.

18 professionelle dykkere er sat ind for at redde de i alt 12 drenge og deres træner ud på et tidspunkt, hvor forholdene i grotten er relativt gunstige.

En redningsleder sagde ved redningsoperationens begyndelse, at det ville tage omkring 11 timer at hjælpe de første drenge ud i dagslyset.

- I dag er det D-dag. Drengene er parate til at møde hvilke som helst udfordringer, sagde redningsoperationens leder, Narongsak Osottanakorn.

Hele operationen kan tage tre til fire dage. Men det kan også gå hurtigere.

Pårørende, pressefolk og andre interesserede er samlet nær grottens indgang.

Over 1000 journalister følger redningsoperationen.

De 12 drenge, som er i alderen fra 11 til 16 år, og deres træner gik ind grotten den 23. juni trods advarselsskilte. Da monsunregnen kom, blev de smalle gange hurtigt oversvømmede, og gruppen blev presset længere og længere ind i grottesystemet.

Da dykkere fandt frem til dem, havde de været indespærret i ni dage.

/ritzau/Reuters