Mindst ni er dræbt i angreb på koptisk kirke i Kairo

Mindst ni personer er dræbt under et angreb på en koptisk kirke i udkanten af Kairo. Det oplyser Egyptens sundhedsministerium.

Der er otte koptisk kristne blandt de dræbte. Fem personer meldes såret.

Islamisk Stat tager skylden for angrebet, meddeler den militante bevægelse via sit eget nyhedsbureau, Amaq. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er ikke helt klart, hvor mange gerningsmænd der var involveret i angrebet.

Ifølge det egyptiske indenrigsministerium forsøgte en enkelt bevæbnet mand at bryde gennem en sikkerhedsafspærring og trænge ind i kirken.

Den koptiske kirke nævner derimod "bevæbnede mænd" i flertal.

Ifølge kirken var det to bevæbnede mænd på en motorcykel, som åbnede ild foran kirken i distriktet Helwan i den sydlige udkant af Kairo, rapporterer AP.

Gerningsmændene skød også mod en butik ved siden af kirken, oplyser indenrigsministeriet.

Politifolk åbnede ild mod angriberne, og under de efterfølgende skudkampe blev en betjent dræbt, siger kilder i de egyptiske myndigheder.

Det lykkedes politiet at dræbe den ene af gerningsmændene. Han bar ifølge lokale medier et bombebælte, og to andre bomber er uskadeliggjort nær kirken.

En video optaget med mobiltelefon viser en skægget angriber iført en stor ammunitionsvest, der ligger næsten livløs på gaden, mens folk forsøger at holde ham i armene og binde hans hænder sammen.

Et øjenvidne fortæller, at folk skyndte sig ind i kirken, da skyderiet begyndte, og kirkens port blev blokeret.

Men kugler trængte alligevel ind i kirken.

Andre søgte tilflugt på en restaurant, der ligger ved siden af.

Islamisk Stat har stået bag snesevis af drab på koptere i Egypten. Der er brugt bomber mod kirker og skudt mod folkemængder.

De kristne koptere udgør 10 procent af Egyptens 93 millioner indbyggere. Det er den største religiøse minoritet i den arabiske region.

