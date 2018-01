Mindst to døde i hotelbrand i det centrale Prag

Mindst to personer er døde og adskillige skal være sårede i en brand, der er brudt ud på et hotel i det centrale Prag lørdag eftermiddag.

Det oplyser chefen for det medicinske nødberedskab i den tjekkiske hovedstad, Petr Kolouch, på tjekkisk tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der er to døde, men vi er bange for, at det ikke bliver det endelige antal, siger han.

Branden skal være brudt ud på Eurostar-hotellet "David Hotel", der ligger få gader fra floden Vltava og nær byens nationale teater.

En talskvinde for Prags ambulanceberedskab siger til nyhedsbureauet AFP, at flere personer er i kritisk tilstand.

- Vi behandler syv personer, af dem er tre i kritisk tilstand. To har brug for kunstigt åndedræt, siger hun.

Hun oplyser også, at 40 personer er evakueret fra hotellet.

Talsmand for brandmyndighederne Martin Kavka sigt til AFP, at ilden blev rapporteret klokken 18.00 dansk tid.

Efter to timers kamp med flammerne var ilden under kontrol.

Prag er Tjekkiets hovedstad og er velbesøgt af turister.

Udenrigsministeriets Borgerservice følger branden, men har lørdag aften ved 22-tiden ikke oplysninger om, at der skal være danskere involveret.

/ritzau/