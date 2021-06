Mine er bragt i land - politiet har afspærret området

HANSTHOLM:Midt- og Vestjyllands Politi oplyser på Twitter, at en mine - formentlig fra Anden Verdenskrig - er bragt i land i havnen i Hanstholm.

Politiet har afspærret området ved havnebassin 3 - nedenfor fyret. En afspærring, der kom hurtigt på plads, fordi en deling værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen var på øvelse i nærheden, da politiet fik alarmen.

- Den første patrulje på stedet kontakter vores fører og siger, han skal komme ned på havnen. Så får vi folkene herned, der hjælper med at spærre området af og evakuere de nærliggende bygninger, siger sektionschef Lars Enevoldsen fra Beredskabsstyrelsen.

I alt var fem befalingsmænd og 20 menige værnepligtige indsat i opgaven med afspærring og evakuering, og de afventer onsdag eftermiddag, at Politihjemmeværnet overtager opgaven helt, inden de kan vende snuden hjemad mod kasernen.

- Lige nu kan vi ikke sige så meget andet, ende at folk skal holde sig væk fra området, siger Mette Quistgaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestjyllands Politi.

17































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ifølge et øjenvidne er det en et hollandsk skib, der har haft minen med ind, og har placeret den på kajen. Det er sandsynligvis en 750 kilo mine, som tyskerne brugte under Anden Verdenskrig.

Foto: Alex Steffensen

Politiet har oprettet en sikkerhedszone på 400 meter omkring minen, og det betyder, at stort set hele havnen i Hanstholm er ryddet.

Herudover er Madbaren, der ligger ovenfor havnen, blevet evakueret, ligesom beboerne i tre huse ved siden af, er blevet bedt om at forlade deres hjem, mens minen bliver destrueret.

Eksperter fra Skive Kaserne og Søværnets Minørtjeneste er tilkaldt.