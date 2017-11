Minearbejdere fandt gigantisk diamant

SIERRA LEONE: En usædvanlig stor diamant er fundet i det vestafrikanske land Sierra Leone. Diamanten er på 476 karat.

Ifølge eksperter er det den 29. største diamant, der nogensinde er fundet. Det er endnu uvist, hvor meget den store ædelsten er værd.

Det usædvanlige fund er gjort i provinsen Kono i den østlige del af landet. Det var i samme region, at der for otte måneder siden blev gravet en endnu større diamant frem.

Og der er tilsyneladende meget mere at komme efter i Kono, mener Sahr Wonday, der er generaldirektør for Sierra Leones statslige mineralagentur.

- Det er en bemærkelsesværdig indikation på potentialet for mineraler (i området, red.), siger han.

Diamanten blev fundet af selskabet Meya Mining.

Sahr Wonday oplyser, at mineselskabet har fået tilladelse fra regeringen til at eksportere diamanten og sælge den på en international auktion.

I oktober meddelte Sierra Leone, at det planlægger at sælge en diamant på 709 karat på en auktion i New York i december. Diamanten, der blev fundet i marts i år, er blandt de 10-15 største, der er fundet globalt.

Værdien af en diamant, der anses for at være kongen af ædelsten, fastsættes ud fra fire hovedkriterier: Vægt, som angives i karat, farve, renhed og slibning.

En karat svarer til 0,2 gram. Dermed vejer diamanten på 476 karat 95,2 gram.

/ritzau/AFP