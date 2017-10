Mini lader op til elektrisk fremtid

FRANKFURT: Det er ambitionen for det nye Mini Electric Concept, som det BMW-ejede datterselskab viser på det kommende IAA-show i Frankfurt.

Selv om linjerne måske lugter lidt at fremtidsvision, skinner det klassiske kantede Mini-design igennem, og visionerne er også håndfaste. Fabrikken er nemlig langt fremme med planerne for produktionen, der går i gang i engelske Oxfordshire i 2019.

Erfaringerne til produktionen er hentet fra en flåde på 600 Mini E, der kom på gaden så tidligt som i 2008, og hvor den indhøstede viden i første omgang er omsat i den elektriske BMW i3, der blev lanceret for tre år siden og på messen vises i en faceliftet version. Mens BMW i3 i teorien klarer 300 km på opladning, hvilket svarer til 200 km i praksis, er det uvist, hvor langt den nye elektriske Mini kan køre på fulde batterier. Men modellen vil få godt med motorkraft, lyder det.

"Med den karakteristiske gocart -fornemmelse og en kraftfuld elektrisk motor, er Mini Electric Concept sjov at køre i, ud over at den er fuldkommen velegnet til hverdagsbrug, og altså udleder nul emission," lyder det Peter Schwarzenbauer, der er bestyrelsesmedlem hos BMW og ansvarlig for Mini, Rolls-Royce og BMW motorcykler.

Den faceliftede BMW i kommer således både i versioner med 170 og 184 hk, hvor den sidste er en sportsvariant. Og det kan tænkes, at Mini får et slags tilsvarende set up.

Mini har dog med Copper SE Countryman som plug-in hybrid fra 2017 taget et par nylige skridt ind i den nye verden. Det sker bl.a. med full LED-lygter og fiberglas-strukturer i karrosseriet, som skal give et mere scien ce-fiction agtigt look. Men den endelige version kan meget vel se mere hverdagsagtig ud.