Tre i livsfare efter sammenstød mellem minibus og personbil

STRUER: En minibus er lørdag formiddag kørt sammen med en personbil ved Odby, Thyholm. Stedet ligger nord for Struer.

Tre personer er i livsfare som følge af ulykken, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. I alt 10 andre er kommet lettere til skade, lyder det videre.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvem de tilskadekomne er. Det er således uvist, om der er tale om børn eller voksne.

En af de tre hårdt kvæstede personer er blevet fløjet til Aarhus Universitetshospital for at blive behandlet. De to andre i livsfare er begge blevet kørt til behandling på traumecentret på Herning Sygehus.

De ti personer, der alle blev lettere kvæstet, er bragt til skadestuer i både Herning og Holstebro.

På grund af sammenstødet er hovedvejen helt spærret. Derfor skal trafikanter i stedet køre ad Gl. Landevej og Polarisvej. Politiet er på stedet og sørger for omkørsel.

- Der går nok i hvert fald tre timer endnu, før det igen er muligt at køre forbi på stedet, lød det fra vagtchef Jan Nørrum klokken 12.15.

Bilister opfordres til at vise hensyn til ambulancer, der kører med udrykning til Herning Sygehus.

Bilen og minibussen er kørt sammen ved 50,7-kilometerstenen. Det skete omkring klokken 11.15.

