BURNLEY: Lincoln City fra Englands femtebedste fodboldrække er sensationelt nået frem til FA Cuppens kvartfinale. Det er første gang siden 1914, at et hold fra den række når så langt i verdens ældste fodboldturnering.

Lørdag leverede Lincoln en kæmpe overraskelse, da holdet på udebane slog Premier League-mandskabet Burnley med 1-0 i ottendedelsfinalen.

81 pladser skiller de to hold i det engelske ligasystem.

To minutter før den ordinære spilletids udløb blev forsvarsspilleren Sean Raggett pokalhelt, da han headede bolden i mål efter et hjørnespark. Der måtte dog målteknologi til at bekræfte den sene og uventede scoring.

På det tidspunkt var Lincoln kommet en anelse under pres efter ellers at have ydet god modstand i store dele af kampen.

Lincoln City var igennem kvalifikation for at komme med i FA Cuppens hovedturnering, men siden er modstandere fra blandt andet Englands næstbedste række fejet af banen.

Ud over Lincoln er også Sutton fra den femtebedste række fortsat med i turneringen. Mandag møder holdet Arsenal i jagten på endnu en FA Cup-sensation.

/ritzau/