DANMARK: Den nordjyske skatteminister Karsten Lauritzen kommer nu med en klokkeklar melding ril brændeovnsejere, der frygter en ny afgift lagt på brugen af brændeovn.

- Det bliver over mit lig som skatteminister, at vi kommer til at indføre en afgift på brændeovne, lyder beskeden fra Karsten Lauritzen til jp.djk/premium

Dermed sætter skatteministeren på det nærmeste sit job ind på at undgå beskatning af Danmarks i alt 840.000 brændeovne.

- Vi har haft diskussionen om beskatning af brændeovne masser af gange, men min holdning er, at man ikke skal indføre nye afgifter, som vi ikke kan administrere, lyder forklaringen på den nordjyske skatteministers klare afvisning af at lægge en afgift på brugen af brændeovne.

- Jeg ved godt, at man i rapporten fra Skatteministeriet har vurderet sagen miljømæssigt, og at dygtige økonomer har regnet på, hvad brugen af brændeovne betyder. Men jeg ser på det som en samfundsmæssig helhed, og jeg synes ikke, at skat på brændefyring giver politisk mening, siger Karsten Lauritzen til jp.dk/premium.

Forurener skal betale

Skatteministerens klare afvisning af en afgift på brugen af brændeovne skaber ærgrelse hos miljøorganisationerne.

Hos Det Økologiske Råd ærgrer seniorrådgiver Kåre Pless-Kristensen sig.

- Hele idéen er ligesom i andre miljøsager, at forureneren skal betale. Og hvis man f.eks. indledte med at indføre det inde i byerne, hvor brændeovnene gør størst skade, og hvor der er gode muligheder for kollektiv opvarmning, så ville det give god mening,« mener han.

