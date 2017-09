Minister: Rimeligt at kommuner selv betaler til klimaprojekter

De seneste år har spildevandsselskaber brugt milliarder af kroner på at bygge regnvandsbassiner, afløbskanaler og højere diger mod oversvømmelser.

Men siden 1. januar 2016 har kommunerne selv skullet betale 25 procent af klimatiltagene. Det har betydet, at klimaprojekter udskydes eller aflyses helt, lyder kritikken fra flere sider i tirsdagens Jyllands-Posten.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) finder det dog helt rimeligt, at kommunerne selv spytter lidt i projekterne.

- Jeg kan sagtens se, at der kan være udfordringer. Men jeg er grundlæggende af den opfattelse, at det er fornuftigt, at kommunerne også har et ansvar for at betale en del af regningen.

- Kommunerne har et klart ansvar for også at prioritere klimatilpasningen.

Ministerens partifælle Jørn Pedersen, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, vurderer, at mange klimaprojekter står til at blive tre-fire gange så dyre eller helt aflyst.

Det skyldes, at kommunerne i stedet for billigere løsninger over jorden vil vælge dyrere løsninger under jorden, hvor vandselskaberne fortsat skal betale for det hele.

Adspurgt om reglerne på det område er skruet hensigtsmæssigt sammen, svarer ministeren:

- Det er noget af det, vi kommer til at se på. Det er jeg parat til at diskutere.

- Vi skal i 2018 drøfte, hvad der skal ske. Og i den forbindelse vil vi også se på evalueringerne og vurdere, om der sker den nødvendige klimatilpasning. Vi skal samtidig også sikre, at der ikke overinvesteres.

Lars Christian Lilleholt henviser til en evaluering, der peger på, at de gamle regler - hvor kommunerne ikke betalte noget selv - ikke altid tilskyndede til at foretage "en klog og effektiv klimatilpasning":

- Det er fornuftigt, at kommunerne også bidrager, fordi det sikrer, at der sker en prioritering af, hvordan pengene bruges.

- Og uanset om det er over spildevandsregningen eller kommuneskatten, at de her tiltag skal finansieres, så er det borgernes penge.

/ritzau/