Minister: Slesvig-Holstens domstol afgør Puigdemonts skæbne

Tyskland anholdt søndag Carles Puigdemont på basis af en europæisk arrestordre, siger en talskvinde i Tysklands justitsministerium.

Hvorfor andre lande har valgt ikke at anholde ham, kan talskvinden ikke svare på, efter at den tidligere regionspræsident i weekenden rejste frit gennem Danmark.

Det er nu op til domstole i Slesvig-Holsten at afgøre hans videre skæbne, understreger ministeren.

Spanien ønsker den tidligere leder i Catalonien udleveret på anklager om oprør og statsundergravende virksomhed i forlængelse af uafhængighedserklæringen sidste år.

- Spanien er en demokratisk retsstat, og det er fortsat den føderale regerings overbevisning, at konflikten i Catalonien skal løses inden for den spanske lov og forfatnings rammer, siger den tyske regeringstalsmand Steffen Seibert.

Derfor har Tyskland under krisen støttet Spanien, forklarer han.

Flere catalanske separatister fra den tidligere regering i den østspanske region er anklaget i Spanien.

Mandag melder den tidligere undervisningsminister Clara Ponsati, at hun vil kæmpe for at undgå udlevering til Spanien fra Skotland, hvor hun bor i øjeblikket.

Hun argumenterer, som Puigdemont længe har gjort, at hun som separatist ikke kan være sikker på en retfærdig behandling ved domstolen i Spanien.

- Det er en politisk retsforfølgelse - et systematisk forsøg på at kriminalisere stræben efter uafhængighed, siger advokat Aamer Anwar, som repræsenterer den tidligere undervisningsminister, til BBC.

Ponsati er professor på universitetet St. Andrews.

Udviklingen i Spanien følges tæt i Skotland, hvor regeringen også ønsker løsrivelse. Skotterne støtter Cataloniens ret til selvbestemmelse, men har dog sagt, at de vil respektere den juridiske proces.

/ritzau/Reuters