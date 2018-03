Minister: Ulven skal reguleres

DANMARK: Små børn skal ikke rende rundt alene i skoven - og lad være med at løbe ture med høretelefoner på.

Sådan lyder forskernes råd nu til folk, som er naboer til ulve. Det skriver DR Midt- og Vestjylland.

Det seneste halve år har over 30 borgere fra landsbyerne Idom og Råsted i Vestjylland deltaget i Projekt Ulvedialog sammen med forskere fra Aarhus Universitet.

Det har ført til en række præcise, praktiske råd, der skal dæmpe frygten ved at være nabo til ulven.

- Lad ikke børn gå alene i naturen, før de kan agere fornuftigt på mødet med en ulv, siger Peter Sunde, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og ansvarlig for ulveforskningen i Danmark.

- Og lad være med at løbe med høretelefoner, så du bliver uopmærksom på, hvad der foregår omkring dig, tilføjer han.

Det sidste råd tager udgangspunkt i en enkeltstående alvorlig begivenhed med dødelig udgang.

Der har nemlig været et eneste tilfælde i nyere tid i den vestlige verden, hvor et menneske uprovokeret er blevet angrebet af ulve, fortæller Peter Sunde.

- Det var en kvindelig motionsløber i Alaska, som løb med ørepropper og formentlig aldrig oplevede, at hun udløste et ulveangreb, fordi hun var uopmærksom, siger han.

Minimal risiko

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ser gerne, at ulven i højere grad bliver reguleret i Danmark.

- Danmark arbejder med næb og klør i EU-regi for at kunne regulere ulven mere aktivt. Danskerne skal kunne føle sig trygge, og ulven skaber ikke tryghed, siger Esben Lunde Larsen.

Lokalborger Anne-Sofie Hermansen har taget del i Projekt Ulvedialog. Hun er glad for at få en stemme i debatten.

- Jeg er ikke bange for ulven, men jeg synes, at det er væsentligt at få en stemme i debatten. Det er vigtigt at få et rum, hvor man bliver hørt, når man er bekymret - og det synes jeg, vi har fået, siger hun.

Hvis du møder en ulv i naturen, som ikke umiddelbart løber væk, skal du lave larm og gå direkte mod ulven.

Du må ikke gå i panik og løbe væk, for på den måde kan du udløse ulvens jagtinstinkter.

Det er helt det samme råd, som hvis du møder en stor hund, der er løs i naturen, fortæller Peter Sunde.

Risikoen for, at mennesker bliver angrebet af ulve, er minimal, men den er aldrig lig nul, siger han.

Resultaterne fra Projekt Ulvedialog præsenteres på et borgermøde i Idom mandag aften, som er målrettet beboerne i området.

/ritzau/