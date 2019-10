Efter kritik: Måske overlever bredbåndspulje

KØBENHAVN:I sit finanslovsforslag vil regeringen ikke fortsætte den pulje på 98,5 millioner kroner, der støtter udrulning af hurtigere internet i tyndt befolkede områder. Områder, hvor det ikke giver kommerciel mening at udrulle hurtigt internet.

Det har udløst kritik, da puljen er set som en hjælp til de trængte udkantsområder. På et pressemøde tirsdag åbnede finansminister Nicolai Wammen (S) da også en lille dør på klem, for at puljen kan overleve.

- Jeg vil ikke stå og love, at der er penge til at fortsætte puljen. Det skal evalueres, og hvis den evaluering viser, at det er en god idé at fortsætte indsatsen, så kan det være, at vi skal gøre det, sagde finansministeren på pressemøde.

Men på efter kritikken har finansministeren besluttet at fremrykke evalueringen, så den er færdig inden afslutningen af finanslovsforhandlingerne.

Hvis den er positiv, er regeringen parat til at sætte penge af på finansloven til at føre puljen videre, lyder det nu.

- Jeg har aftalt med klima- og energiministeren, at evalueringen af bredbåndspuljen bliver færdiggjort inden afslutningen af finanslovsforhandlingerne, udtaler finansministeren.

- Hvis evalueringen er positiv, vil regeringen foreslå at puljen forlænges med 100 millioner kroner i 2020.

Blandt dem, der kritiserer bredbåndspuljens mulige bortgang er Venstres it-ordfører, Christoffer Melsom.

- Vi mener, det er en rigtig dårlig idé, at man afskaffer bredbåndspuljen. Borgere og virksomheder i vores landdistrikter ender desværre med at må se langt efter den solide internetforbindelse, som er afgørende for, at de kan udvikle sig og bosætte sig i yderområderne, skriver han i en kommentar og fortsætter:

- Det er et stort svigt, regeringen her leverer til danskerne. Før valget sagde man, at man var interesseret i et Danmark i balance.

Ifølge energiselskabernes brancheforening, Dansk Energi, er der over 100.000 husstande og virksomheder, der i dag har så dårligt internet, at de ville kunne søge puljen.

Landdistrikternes Fællesråd, en interesseforening for landdistrikter, mener, at en nedlæggelse af puljen vil være et stort tab.

- Vi kan se, at bredbåndspuljen har været afgørende for, at der er blevet etableret lynhurtig forbindelse i de områder, hvor der har været dårlig forbindelse tidligere, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd tirsdag aften, og fortsætter:

- Det har både betydning for bosætningen og erhvervsudviklingen i de pågældende områder, tilføjer han.

Der er samlet set over de tre år givet støtte til omkring 12.000 adresser i forskellige egne af Danmark.

/ritzau/