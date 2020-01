Minister bekræfter flere huller i Forsvarets kontrolsag fra Hjørring

KØBENHAVN:Problemerne med mangelfuld kontrol med skatteborgernes penge i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er formentlig mere omfattende, end hvad der hidtil er blevet afdækket.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Ministeren sendte et rejsehold til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring, da hun i december blev bekendt med manglende kontrol i forbindelse med indkøb af varer fra styrelsen.

- Det er selvfølgelig dybt bekymrende, og jeg synes også, at det er dybt bemærkelsesværdigt, at det har kunnet ske over så lang tid, at processerne ikke har været gode nok.

- Min opgave som minister er at få ryddet op nu. Det var derfor, jeg sendte rejseholdet hurtigt afsted, så det kunne få overblik og lukke de huller, der måtte være, siger hun.

En rapport fra Rigsrevisionen har vist, at 54 ud af 64 projekter på vedligeholdelsesområdet ikke levede op til basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøbene.

Men rejseholdet har efter nogen tid i styrelsen kunnet fortælle ministeren, at også inden for andre områder af styrelsen har kontrollen været mangelfuld.

- Rejseholdet er desværre vendt tilbage med den besked, at der er flere områder, hvor der ikke har været fire øjne ind over godkendelsesprocesserne. Det er selvfølgelig bekymrende.

- Der er ikke flere eksempler på svindel, men når der ikke er gode nok kontroller, er der en risiko for, at der kan have pågået svindel. Derfor skal hullerne lukkes, og det skal undersøges, om andre medarbejdere har brugt hullerne til at foretage svindel, siger hun.

Forsvarsministeren nævner, at der er "flere områder", hvor der ikke har været ordentlig kontrol. Hun ønsker ikke at nævne, hvor mange eller hvilke områder der er tale om. Det er dog ikke alle, forsikrer hun.

Foreløbig er to tidligere ansatte i styrelsen tiltalt for svindel for 1,8 millioner kroner.

