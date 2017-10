Minister dropper computertjek til gymnasieeksamen

KØBENHAVN: Det er blevet kritiseret heftigt, at undervisningsministeren vil lade gymnasierne gennemrode elevernes computere og deres aktiviteter på sociale medier for at undgå eksamenssnyd.

Men onsdag oplyser Merete Riisager (LA), at den del vil blive taget ud af bekendtgørelsen.

- Det skal være sådan, at eleverne har ret til privatliv, og at ingen skal snage i feriebillederne. Når både Institut for Menneskerettigheder, eleverne selv og en række partier siger, at det ikke er i orden, må jeg lytte til dem, siger hun.

Information beskrev i sidste uge, hvordan et udkast til en ny bekendtgørelse om reglerne for prøver og eksamener, som ministeren har sendt i høring, kom med det vidtgående forslag.

I udkastet står der blandt andet, at eksaminanden skal give skolen adgang til at undersøge hjælpemidlers indhold, søgehistorik og logfiler samt anvendelsen af materialer, konti på sociale medier med videre på internettet.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning kaldte bestemmelsen "langt over stregen", en juraprofessor sagde det samme, og S og SF mente også, at skridtet var alt for stort.

Institut for Menneskerettigheder vurderede, at bekendtgørelsen kunne være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om elevernes retssikkerhed, så det må jeg naturligvis handle på. Der er jo ingen, der skal underkastes vilkårlig myndighedsindgreb eller føle sig i risikozonen, siger Merete Riisager.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning glæder sig over, at Merete Riisager er vendt på en tallerken.

- Vi er rigtig glade for ministerens beslutning om at sløjfe det her vidtgående forslag. Det er superfedt, at hun har lyttet til os elever, siger formand Jens Philip Yazdani.

Undervisningsministeren fortæller onsdag, at man nu vil kigge på, hvad man så kan gøre for at bekæmpe eksamenssnyd.

- Det kan ikke vare så længe, men vi skal lige i regeringen internt kigge på, hvad vi skal foreslå, siger Merete Riisager.

