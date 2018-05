Minister er blevet far

DANMARK: Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) er blevet far, oplyser han på Twitter.

- Både mor og Lili har det godt, skriver ministeren.

Ammitzbøll blev enkemand i en alder af bare 38 år, da hans ægtefælle Henning Olsen døde forrige år. Men siden fandt han kærligheden igen i skikkelse af Kristine Bille, som han kender fra politisk arbejde.

Det fortalte han første gang om i et interview med BT.

- Jeg tror ikke, det er så kompliceret for mig, som det kan være for andre. Fordi det er forelskelsen og kærligheden, som er i centrum, sagde Ammitzbøll.

- Det kan godt være, at nogen vil dele den slags op i kasser, men så beklager jeg, at jeg ikke er så "Kvadratisk. Praktisk. God" som en Ritter Sport-chokolade.

Simon Emil Ammitzbøll og Kristine Bille mødte ifølge BT hinanden i Radikal Ungdom for 15 år siden, og venskabet har holdt gennem alle årene.

Simon Emil Ammitzbøll var i dyb sorg over tabet af sin ægtemand. I et interview med Fyens Stiftstidende i januar 2017 beskrev han det som en tilstand af chok.

- Man kan ikke forberede sig på døden. Det ændrer alting på et øjeblik. Og det er virkelig gået op for mig, at kærlighed er en lang samtale, der aldrig slutter, sagde Ammitzbøll.

- Før døden slutter den. Meget brat. Og det efterlader et kæmpe savn. Jeg tænker hele tiden: "Nu skal jeg huske at sige til Henning, at ...". Men det skal jeg jo ikke.

/ritzau/