Fiskere jubler over sildekvoter og farvel til fiskeforbud

Silden er ikke, hvad den engang var i Østersøen, men også næste år vil den blanke og slanke fisk lyse op fra fiskenet i danske havne.

Samtidigt undgår fiskerne, at der i perioder lukkes for fiskeriet i den vestlige del af Østersøen.

Det er resultatet af et kompromis, som EU-landene mandag har indgået til åbenlys glæde for fiskerne efter usædvanligt korte forhandlinger.

Minister for fiskeri Eva Kjer Hansen (V), som forhandlede på mødet, er også tilfreds med kompromisset.

- Det er meget positivt. Og det er endt med, at det blev enstemmigt vedtaget. For vores vedkommende er der rigtigt mange gode elementer i det, siger Eva Kjer Hansen.

Hun hæfter sig især ved, at aftalen endte med en reduktion på 48 procent på silden i den vestlige del af Østersøen.

EU-Kommissionen havde lagt op til 63 procents reduktion, mens den rådgivning, som kommissionen lægger sig op ad, havde foreslået en lukning for fiskeriet næste år.

Danmarks Fiskeriforening har ikke set et bedre resultat af disse årlige forhandlinger i årevis.

- Vi ser det som et positivt udfald til gavn for fiskerne i Østersøen på stort set alle punkter. Vores overordnede mål var at få fjernet lukkeperioden, og den er væk nu, siger Kim Kær, som er næstformand i foreningen.

Hos fiskeriforeningen er man særligt tilfreds med, at man nu mener, at det drejer sig om saglige argumenter og ikke skrækkampagner.

Miljøgrupper har advaret om overfiskning i Østersøen. Oceana havde foreslået, at der ikke skulle fiskes sild i den vestlige del af Østersøen næste år.

Det samme havde Ices, der videnskabeligt vurderer bestandene, og som kommissionen tager udgangspunkt i.

Fiskerne er tidligere blevet beskyldt for at tænke kortsigtet.

- Det kan man ikke fortænke fiskerne i. For de er nødt til at tænke på, om de har en indkomst i det kommende år. Så jeg forstår egentlig godt de bekymringer, der kan være, siger Eva Kjer Hansen.

Fiskeriministeren fastholder, at kompromisset er bæredygtigt. Hun påpeger, at der med 48 procents reduktion er plads til en forøgelse af biogydemassen.

- Det er vigtigt for mig, at vi kommer med et resultat, hvor der er en biogydemasse i vækst, siger Eva Kjer Hansen.

For en sildefiletfabrik i Gilleleje, hvis skæbne både ministeren og fiskeriforeningen på forhånd havde udtrykt bekymring over, ser det godt ud.

Men virksomheden, der beskæftiger omkring 50 mennesker medregnet følgeerhverv, vil alligevel opleve problemer ifølge ministeren.

- Der er ingen tvivl om, at fiskerne og ikke mindst sildefiletfabrikken er udfordret, når sildebestanden går ned. Det rækker ikke til den råvaremængde, som fabrikken har brug for, siger hun.

Men i tillæg til silden i Østersøen skal regeringen nu forsøge at hente kvoter i Kattegat og Skagerak, og samtidig skal man bytte kvoter med andre lande.

/ritzau/