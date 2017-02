HJØRRING: Hvis nogen havde forventet et kaotisk borgermøde med ballade og høj bølgegang, blev de skuffede lørdag formiddag. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) havde inviteret for at møde nordjyder, som har en holdning til kystbeskyttelse, og som kunne give ministeren gode ideer til, hvordan fremtidens kystbeskyttelse skal skrues sammen. Det blev en stille formiddag i Vendelbohus i Hjørring med en kun halvfyldt sal. Ministeren var alligevel godt tilfreds bagefter.

- Jeg synes, at det var et fantastisk godt møde. Gode, stille input og tilkendegivelser i forhold til, hvilken vej det skal bevæge sig og selvfølgelig på baggrund af en frustration, fordi det jo ikke er rart at se sit hus falde i havet eller ikke at få gennemført de kystbeskyttelsesmodeller, som man gerne vil, siger Esben Lunde Larsen.

Den acceptable løsning for Kystdirektoratet lader til at være hårde konstruktioner kombineret med det bløde. Altså store sten til at stoppe bølgerne og sand ovenpå, så der fortsat er en strand.

Ingen penge med

Problemet er bare, at det er nødvendig at lægge nyt sand på stenene, hver gang det har stormet, og med hyppigere og kraftigere storme eventuelt kombineret med en højere vandstand, kan der ligge en økonomisk mine af ukendt størrelse i sandet for grundejerne. Derfor ville NORDJYSKE gerne vide, om ministeren havde penge med?

- Nej, det har jeg ikke. Det er grundejernes ansvar at kystbeskytte sin ejendom. Det er kommunernes ansvar at facilitere det og eventuelt supplere med økonomi. Og så er det statens opgave at sikre den kysttekniske løsning. Hvordan det skal se ud i fremtiden, forholder regeringen sig til i det grundlæggende arbejde, der er i gang nu, sagde Esben Lunde Larsen blandt andet.

