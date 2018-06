Minister-ja til at undersøge nordligere motorvej

NORDJYLLAND: Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig linjeføring af en ny midtjysk motorvej. Det er meldingen fra ministeren på baggrund af, at Vesthimmerlands Kommune for nylig havde foretræde for Transport-, Bygnings og Boligudvalget.

Der er netop kommet en positiv tilbagemelding på Vesthimmerlands ønske om en nordligere linjeføring og sammenkobling af en ny midtjysk motorvej i Nordjylland.

Ønsket om at etablere en ny midtjysk motorvej er sat i værk for at aflaste den stigende trafik på E45. Derfor mener borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, at en kommende midtjysk motorvej som minimum skal følge Rute 13 og tilkobles den eksisterende E45-motorvej i Nordjylland ved Sønderup, hvilket Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen nu åbner op for at undersøge.

Det vil ifølge Per Bach Laursen løfte hele den nordjyske infrastruktur og aflaste presset på motorvej E45, hvis man kan få den midtjyske motorvej koblet på E45 så nordligt som muligt. Også med tanke på en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse i Nordjylland.

- Det er positivt, at vi nu har fået skabt en god debat og dialog om, hvordan en kommende motorvej kan være med til at sikre stærk fremtidig infrastruktur i Nordjylland, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen og fortsætter:

- Vi er derfor glade for, at transportministeren åbner op for at undersøge en nordlig linjeføring i den forundersøgelse, der på nuværende tidspunkt finder sted. Den forundersøgelse følger vi spændt med det formål, at den midtjyske motorvej forbindes med det nordjyske vejnet i en mere vestlig og nordlig retning, hvilket vi mener, vil være bedst for Nordjylland og ikke mindst for vores erhvervsliv, siger Per Bach Laursen.

I sommeren 2019 forventes en forundersøgelse klar af en ny midtjysk motorvej.