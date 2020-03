Minister kommer med ny opsang til befolkningen om corona

KØBENHAVN:Den danske folkesundhed, det danske sundhedsvæsen og samfundet generelt er under et enormt pres i disse dage på grund af coronaudbruddet.

Derfor opfordrer sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) endnu engang befolkningen til at tage situationen med coronavirus alvorligt. Det er ikke alle, der har forstået budskabet endnu, mener han.

Det understregede ministeren i øvrigt på et pressemøde mandag, men tirsdag morgen går han til tasterne på Facebook.

- Jeg ser stadig alt, alt for mange, der tager alt for afslappet på vores sundhed i den her krise. Alt for mange, som ikke holder afstand og som åbenbart ikke føler, det er relevant for dem at gøre som myndighederne siger, skriver han.

- Men epidemien er i gang nu. Vi kan ikke undgå den længere. Men vi kan sætte en kraftig dæmper på den voldsomme stigning.

- Og det er det nødvendigt, at vi gør nu. For vi ser store stigninger i antal indlagte. Det kan vores sundhedsvæsen ikke holde til. Det kan ingen landes sundhedsvæsener holde til, skriver ministeren.

/ritzau/