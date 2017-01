INDLAND: Der skal skabes mere fleksible rammer for børnefamilierne, lyder det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K).

En undersøgelse fra Børnerådet viser, at mere end hver tredje barn i børnehave oplever, at deres forældre ikke har tid til dem.

Det er noget, der kalder på handling, lyder det fra ministeren.

- Familien er kernen i vores samfund. Derfor er det også vigtigt, at vi som politikere gør vores til at sikre gode og fleksible rammer for børnefamilierne, så de selv kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter deres egne ønsker, siger ministeren.

Hvordan hun vil skabe mere fleksible rammer for de travle børnefamilier, vil hun ikke løfte sløret for endnu.

- Vi kommer ikke til fra regeringens side at fremlægge nogle meget firkantede løsninger, som skal passe alle familier. Det tror vi ikke på kan lade sig gøre.

- Men vi kommer til at fremlægge nogle forslag til, hvordan man kan gøre det mere fleksibelt for børnefamilierne, siger Mai Mercado.

De konkrete tiltag vil ifølge ministeren fremgå af et kommende udspil på dagtilbudsområdet, som kommer i foråret.

Men børnefamilierne har også selv har et ansvar for at sikre en fornuftig balance mellem arbejde og familie.

- Vi politikere kan godt være med til at skabe fleksibilitet, men man skal også kigge indad og selv være med til at skabe en god balance mellem arbejds- og familieliv, siger Mai Mercado.

Ministeren er dog helt på det rene med, hvad nutidens travle børnefamilier er oppe imod.

- Jeg er meget optaget af børnefamilierne og deres vilkår. Jeg står selv i det og oplever det pres, der er.

- Jeg oplever ikke, at familierne klynker. Det er reelt, når de efterlyser mere fleksibilitet, og det er også det, jeg arbejder med i det udspil, vi kommer med i foråret, siger Mai Mercado.

Undersøgelsen fra Børnerådet er baseret på et spørgeskema, der er besvaret af 531 danske børnehavebørn. Samtidig er der foretaget interviews med 33 børn i alderen fire til seks år.

/ritzau/