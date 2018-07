Minister overvejer tørkehjælp til pressede landmænd

KØBENHAVN: Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er klar til at se på, hvordan han kan hjælpe det tørkeramte landbrug.

- Der er ingen tvivl om, at rigtig mange landmænd er hårdt pressede af tørken.

- Der står meget på spil for den enkelte landmand, og derfor ser vi åbent på alle forslag til at hjælpe landbruget i en helt usædvanlig situation, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Landbrug & Fødevarer har efterlyst hjælp til at håndtere den ekstreme tørke, som risikerer at påføre landbruget et tab på op mod 4,5 milliarder kroner.

Det skyldes lavere høstudbytter og højere priser på dyrefoder.

Flere muligheder

Landbrugets organisation har skitseret en række muligheder, hvor det offentlige kan gå ind og hjælpe landbruget.

Eksempelvis ved at fremrykke udbetaling af landbrugsstøtten og udskyde betaling af jordskatter og moms.

Det er forslag, som regeringen nu vil "overveje nærmere", som det fremgår af pressemeddelelsen.

Miljø- og fødevareministeren henviser desuden til, at der i EU i næste uge skal stemmes om et forslag, der vil gøre det muligt at slå brakmarker og bruge det til dyrefoder.

Det er netop en af de muligheder, som landbruget selv har skrevet på ønskesedlen.

- Vi er i en voldsom tørke, og tabene bliver større og større, for hver dag solen skinner, og det ikke regner. Vi kan allerede se nu, at det kommer til at ramme virkelig hårdt, sagde formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, onsdag til Ritzau.

Han har understreget, at forslagene fra landbruget om hjælp ikke vil være en udgift for skatteyderne.

