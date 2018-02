Minister på eksportfremstød: Michelin-succes giver omtale

Michelinstjerner spiller en afgørende rolle i at sætte "Danmark på det gastronomiske verdenskort år efter år".

Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der er på eksportfremstød sammen med fødevarebranchen i De Forenede Arabiske Emirater.

Han er meget tilfreds efter mandagens uddeling af michelinstjerner, der betyder, at Danmark i alt har 26 restauranter med stjerner.

- Jeg er fantastisk stolt over, at vi har restauranter i Danmark, der har så højt et niveau, og så er jeg glad for at se, at vi fortsætter udviklingen med flere stjerner til Danmark, siger han.

- Der er et enormt potentiale i gastronomiturismen, men også i det at få løftet madkvaliteten bredt i Danmark.

Restauranterne Jordnær i Gentofte og MeMu i Vejle får en stjerne for første gang i årets guide.

Sådanne succeshistorier kan sagtens bruges på et eksportfremstød som det i De Forenede Arabiske Emirater, fortæller ministeren.

- Det, at man har en bæredygtig fødevareproduktion også på helt oppe på topgastronominiveau, er noget, der skaber omtale af Danmark, og det lader verden sig inspirere af, siger Esben Lunde Larsen.

I 2018 vil regeringen komme med en gastronomisk strategi for Danmark.

Den vil både orientere sig mod den brede befolkning og topgastronomien, og her er guiden "supervigtig", mener ministeren.

- Der et meget, meget stort segment af turister, der orienterer sig imod michelinrestauranter.

- Derudover er guiden vigtig, fordi den giver vores dygtige kokke anerkendelse for deres arbejde, og det er en vigtig drivkraft for dem, siger ministeren.

Endnu ønsker ministeren dog ikke at løfte yderligere detaljer for gastro-strategien.

I februar afleverede et ekspertudvalg af kokke og branchefolk en række anbefalinger til regeringen med det mål, at Danmark skal blive "et globalt centrum for gastronomi".

Her lød anbefalingerne, at Danmark skulle øge fokus på markedsføring af gastronomi i udlandet, oprette et nyt stort event med fokus på dansk mad og give børn mere uddannelse i madspild.

/ritzau/