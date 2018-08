Minister så og hørte om fiskerierhvervet

HANSTHOLM: Det blev til nogle tætpakkede timer, da minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), vendte forbi Hanstholm mandag eftermiddag for at se nærmere på erhvervet.

Men også for at se og høre mere om forholdene for dem, der lever af det: industrien og forarbejdningen samt de fiskere, som har store investeringer i form af kuttere til en pris af to- eller trecifrede millionbeløb.

- Jeg hører især, at man efterspørger stabilitet, siger Eva Kjer Hansen, der i øjeblikket afventer høringssvar om nye regler for blandt andet ejerskab af fiskefartøjer.

- Vi skal gerne have plads til alle i erhvervet. Både de små og de store, siger hun.

Eva Kjer Hansen mener, at der skal være en god balance mellem de store fiskefartøjer og så de små enmandsfartøjer.

- Nu begynder vi med resultatet af høringen, og så tager jeg bagefter en snak med alle ordførerne.

Hanstholm Fiskeriforening lagde lokaler til ministerens besøg og møde med lokale fiskere, men den del ville parterne gerne have for dem selv.

Der var mødt et par håndfulde selvstændige fiskere foruden andre borgere op for at snakke med erhvervets minister, og her fik de fik lov til at komme med deres besyv om regler, nye kvoteregler og lignende.

- En del havde bekymring om deres indtægter i forhold til de nye regler, fortalte Eva Kjer Hansen bagefter, men hun syntes, at alle var velforberedte og klare i deres formuleringer.

- Jeg har altid brugt at få en snak med borgerne, når jeg var i et område, forklarede hun og sagde, at på den måde kunne hun også få en bedre viden om et erhverv eller lignende.

- Og alle, der har givet mig kontaktoplysninger, vil få et svar, når jeg har fået set nærmere på spørgsmålene.

Inden den del havde Eva Kjer Hansen besøgt virksomheden Scanfish med omkring 80 ansatte, og hun var bevidst om, at erhvervet har en stor følgeindustri, og det blev også gentaget hos fiskeriforeningen, hvor havnedirektør Niels Clemensen og bestyrelsesformand Martin Vestergaard fortalte om udvidelsen af havnen til de mange hundrede millioner kroner, som især skal tilvejebringe plads og faciliteter til en udvidelse af fiskeriindustrien i Hanstholm, og som er havnebestyrelsens primære mål.

- Men der skal også være plads til de godstransporter, som også er en del af havnens virke, forklarede Niels Clemensen, der sagde, at der også er en stor industri i kølvandet af fartøjerne for at holde dem sejlende.

Eva Kjer Hansen fortalte også, at hun i den nærmeste fremtid skal mødes med sine kolleger i EU, for uanset velvilje mod erhvervet, så hænger brexit som et stormvejr i horisonten. Hvad det kommer til at betyde for danske fiskere, er ikke afklaret.