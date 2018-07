Minister spår tilslutning til May-plan for brexit fredag

Den britiske regering vil fredag give premierminister Theresa May støtte til en plan for Storbritanniens fremtid uden for EU, spår ministeren for det britiske kabinet, David Lidington, over for BBC.

- Jeg tror, at vi ved dagens ende - det er jeg ret sikker på - er nået frem til et konkret standpunkt, som alle kan skrive under på, siger Lidington.

May er fredag vært for et ministermøde i sin bolig i Chequers nordvest for London. Her håber hun, at regeringen kan nå til enighed om den største udfordring i nyere politisk historie i Storbritannien.

May løftede torsdag sløret for sin plan for Storbritanniens toldforbindelser efter skilsmissen fra EU.

Netop det punkt har der været stor uenighed om - også internt i regeringen.

/ritzau/Reuters