Millioner til Kattegat-undersøgelse skal få røde partier om bord

KØBENHAVN: To forundersøgelser skal afveje fordele og ulemper ved henholdsvis en ren vejforbindelse og en kombineret tog- og vejforbindelse over Kattegat.

Men kun en vejforbindelse er for alvor "realistisk", mens undersøgelsen af en løsning med tog hovedsageligt søsættes for at få røde partier med i en aftale.

Det siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), efter at regeringen og DF kunne præsentere udmøntningen af 60 millioner kroner fra finansloven til undersøgelserne.

- Screeningen viser, at det her er et levedygtigt projekt, hvis der er tale om en vejforbindelse. Derfor er det værd at gå videre med en forundersøgelse, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

En vejforbindelse kan realiseres uden økonomisk bidrag fra staten, viser en screening.

Omvendt vurderes det, at en kombineret tog- og vejforbindelse vil kræve et økonomisk bidrag på mellem 40 og 50 milliarder kroner.

Flere af de røde partier har ønsket en togforbindelse og transportordfører Rasmus Prehn (S) har tidligere kaldt det "noget uambitiøst" ikke at ville lave en sådan.

Men ifølge Ole Birk Olesen er det simpelthen for dyrt.

- Den tidsbesparelse, som danskerne ville få ved at få tog over Kattegat, ville ikke stå mål med den kæmpe investering, det ville være, siger Ole Birk Olesen.

Det er dog stadig nødvendigt at undersøge muligheden for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

- Der er partier, som i dag er meget insisterende på, at der skal tog over Kattegat, selv om det ser anderledes urealistisk ud. Så vi vil også gerne lave en forundersøgelse af en kombineret forbindelse for tog og biler, siger ministeren.

Spørgsmål: Hvorfor egentlig undersøge det, du selv kalder et urealistisk scenarie?

- Det er vigtigt at have bred opbakning til det her store infrastrukturprojekt, der vil få positiv betydning for mange danskere. På det nuværende stadie synes vi også, at det er vigtigt at have socialdemokrater, radikale og SF'ere med, siger Ole Birk Olesen.

Derfor vil de øvrige partier i den grønne forligskreds, som også tæller Socialdemokratiet, SF og De Radikale, i begyndelsen af det nye år blive inviteret til et møde om forbindelsen.

Her vil de blive forelagt en principaftaletekst, som ministeren håber, at de vil tilslutte sig.

Ministeren forventer, at forundersøgelsen vil tage to til tre år.

Herefter skal der igangsættes en VVM-undersøgelse, som skal danne endeligt beslutningsgrundlag for at kunne sætte byggeriet i gang.

Derfor håber ministeren, at byggeriet kan gå i gang "i midten af 20'erne", og at forbindelsen kan stå færdig "i midten af 30'erne", fortæller han.

