Minister til afviste cannabis-patienter: Gå til anden læge

INDLAND: Flere patientforeninger har fortalt om patienter, der bliver afvist af deres læge, når de beder om en recept på medicinsk cannabis.

Men hvis en læge ikke selv vil udskrive en recept, bør de henvise patienten til en læge, som gerne vil.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som samtidig opfordrer landets læger til at hjælpe patienter, der har brug for ordningen.

- Vi har frit lægevalg i Danmark, og hvis ens læge principielt ikke vil sætte sig ind i det nye område, som medicinsk cannabis er, så kan man gå til en anden læge. Man kan også bede om at få en henvisning til en speciallæge, siger ministeren til DR Nyheder.

1. januar blev det muligt for en afgrænset patientgruppe at få ordineret medicinsk cannabis i en fireårig forsøgsordning.

Men både Scleroseforeningen og Gigtforeningen har ifølge DR Nyheder kendskab til mange patienter, hvor deres læger afviser at udskrive recept på cannabis.

Forsøgsordningen har også mødt modstand hos flere lægeorganisationer, hvor nogle direkte har frarådet, at man gør brug af ordningen.

- Politikerne har lovet det her uden at tage fagfolk i ed. Vi fraråder praktiserende læger at udskrive medicinsk cannabis, fordi sikkerheden ikke er i orden, siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, til DR.

Sundhedsministeren understreger over for DR Nyheder, at man har været opmærksomme på problemet. Hun henviser samtidig til Lægemiddelstyrelsens vejledning på området.

- Vi har helt fra starten sagt, at ordinationsretten var op til den enkelte læge, som altså må sige ja eller nej. Men det er problematisk, at lægeforeningerne går imod og opfordrer lægerne til ikke at sætte sig ind i det, siger hun DR Nyheder.

