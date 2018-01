Minister til taffel hos dronningen: Det er er specielt

Regeringen, Folketingets formand og andre særligt indbudte er mandag aften traditionen tro til nytårskur og -taffel hos dronningen i Christian VII’s palæ på Amalienborg.

Mandag aften ankommer de mange gæster og kongelige til festen ved Amalienborg Slotsplads.

Her er flere mødt op for at få et glimt af dronningen, kronprinsparret, prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Elisabeth, som deltager i taflet. Prins Henrik, der i sommer fik diagnosen demens, er ikke med i år.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har tidligere deltaget i taflet, og hun mener, at det er en særlig begivenhed.

- Det er en speciel oplevelse. Det er en tradition, der er vigtig at holde i hævd, siger hun til DR.

Festen kræver en særlig fin påklædning, og sundhedsministeren har til formålet fået designet en klassisk lang mørkeblå kjole i silkevelour.

De kongelige er også iført store skrud. Dronningen har i dagens anledning taget en mørkegrøn lang bondekjole på, mens kronprinsesse Mary er iført en lang rød kjole.

Ved ankomsten roste flere af politikerne dronningens nytårstale, der blandt andet talte om udlændinge.

- Jeg er enig i, at hvis man kommer her for at arbejde og bidrage, så er man velkommen, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til DR.

I løbet af aftenen skal gæsterne igennem en fire retters menu, som serveres på Ordensstellet, der er udsmykket med Elefantordenen i kæde. Desuden er der dækket op med sølvtallerkener, som bruges til hovedretten.

Menuen byder blandt andet på kammuslingeterrine, faseret vagtel, reblochontærte og til sidst rubinsteinkage.

Til kagen får gæsterne som altid serveret den legendariske rosenborgvin. Vinen indeholder rester af den rhinskvin, som Christian den 4. indførte i Danmark i slutningen af 1500-tallet.

Blandt de særligt inviterede til taflet er departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og biskop Peter Skov-Jakobsen.

Dronningen inviterer ligeledes til nytårskure onsdag og torsdag. Her er blandt andre højesteretsdommere, officerer fra Forsvaret og diplomater inviteret af dronningen.

/ritzau/