Minister varsler nye tiltag efter Madsens flugtforsøg

KØBENHAVN:Justitsminister Nick Hækkerup (S) varsler yderligere tiltag mod fangeflugter efter Peter Madsens fejlslagne flugtforsøg.

Det sker i et opslag på Twitter, hvor han kalder sagen for "dybt alvorlig":

- Det siger sig selv, at dømte livstidsfanger, der har begået de værst tænkelige forbrydelser, ikke skal kunne slippe ud af myndighedernes varetægt.

- Et er sikkert: Vi kommer til at iværksætte en række yderligere tiltag mod fangeflugter i den kommende tid, siger han i et tweet fra Justitsministeriets profil.

Det bliver ikke uddybet, hvilke tiltag der er tale om. Ministeren har ikke umiddelbart haft mulighed for at stille op til interview.

Drabsdømte Peter Madsen flygtede tirsdag fra Herstedvester Fængsel.

Med en pistollignende genstand truede han sig ud af fængslet. Det blev dog en kort tid i friheden, da han efter få minutter blev fanget af politiet igen.

Fem minutter efter at fængslet havde slået alarm, blev Madsen anholdt, efter at han var hoppet ind i en hvid varevogn.

Der er ikke noget, der tyder på, at chaufføren havde kendskab til Madsen eller hans flugtplaner.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, kalder flugtforsøget for "helt vildt bekymrende" og kræver en forklaring.

Han fortæller, at partiet har et forslag på vej om, at livstidsfanger, der forsøger at flygte, skal have frataget retten til at kunne komme ud før tid.

- Livstid bør og skal være livstid. Derfor kan vi ikke være tjent med, at en Peter Madsen kan være ude inden for 15-16 år.

Nick Hækkerup har bedt Kriminalforsorgen om en redegørelse for at få afklaret, hvordan flugten kunne ske.

Sidste år var der også et alvorligt flugtforsøg. Her flygtede en bandeleder fra et psykiatrisygehus. Han blev fanget i Barcelona et par måneder efter.

Ministeren peger på, at der allerede er kommet nye sikkerhedstiltag efter sidste års fangeflugt.

- Derudover er der en handlingsplan på vej, hvor myndighederne skal komme med et bud på, hvordan vi strammer sikkerheden yderligere op.

- Det er der med al tydelighed brug for, lyder det fra Nick Hækkerup.

/ritzau/