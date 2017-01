KØBENHAVN: Bilister, der vil klage over en parkeringsafgift på en kommunal parkeringsplads, har ret til at få klagen behandlet sagligt i kommunen.

Men bilister, der vil klage over en parkeringsafgift på et offentligt tilgængeligt privat område, er nødt til at gå rettens vej.

Det går ud over bilistens retssikkerhed, og derfor vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) pålægge den private parkeringsbranche at oprette et uvildigt klagenævn.

- Hvis bilisten vil klage over en afgift, som er udstedt på en offentligt tilgængelig privat parkeringsplads, er bilisten i praksis nødt til at lægge sag an ved domstolene.

- Det er omkostningsfuldt og uoverskueligt og afholder mange fra at klage, udtaler Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

Minister: Selvfølgelig må man parkere på sin grund

Ministeren har netop sendt et lovforslag i offentlig høring. Det indeholder også en ændring af det nuværende forbud mod standsning og parkering i yderrabatten.

Det har vist sig at have en utilsigtet konsekvens for private grundejere, hvis ejendom grænser op til en vej, påpeger ministeren:

- Det har blandt andet betydet, at en borger i Nordjylland ikke har kunnet parkere en trailer på græsplænen foran sit hus, selv om græsplænen lå på borgerens egen grund.

- Det er ikke rimeligt. Derfor foreslår jeg, at vi ændrer denne bestemmelse, så der ikke er nogen tvivl om, at man selvfølgelig må parkere en trailer på sin egen grund, siger Ole Birk Olesen.

Borgerne skal inddrages

Derudover vil ministeren ændre reglerne om, at en kommune sammen med politiet kan forbyde kørsel på private fællesveje i byer og bymæssige områder uden at inddrage grundejerne først.

- Det kan ikke være rimeligt, at man som beboer kan få et forbud mod bilkørsel på den vej, man bor på, uden at man bliver inddraget i beslutningen.

- Derfor foreslår jeg, at kommunen skal indhente samtykke fra grundejerne på private fællesveje, inden man kan udstede et sådant påbud, siger Ole Birk Olesen.

Høringsfristen for lovforslaget udløber 26. januar. Derefter bliver det fremsat i Folketinget.