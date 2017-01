NORDJYLLAND: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil (V) nu indbyde partierne bag den fiskeriaftale, som et flertal i Folketinget uden om regeringen indgik før jul, til nye forhandlinger.

Det sker, efter at borgmestrene i seks nordjyske kommuner - Morsø, Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Thisted - mandag udsendte en pressemeddelelse, hvori de opfordrer politikerne til at indgå en bred aftale. Borgmestrene ønsker at "skabe optimale rammer" for fiskeriet.

Borgmestrenes opråb blev straks fulgt op af Danmarks Fiskeriforening, der også ønsker en ny aftale.

Et af stridspunkterne er, hvordan kvoterne fremover skal fordeles mellem små og store fiskere. I den aftale, som oppositionspartierne har indgået, er de små både - også kaldet kystfiskerne - tilgodeset med forhøjede kvoter.

- Et helt centralt problem er, at kvoterne til danske fiskere risikerer ikke at blive udnyttet. Det er en usikkerhed, som fiskerne ikke kan være tjent med, siger Esben Lunde Larsen.

Han skal dog ikke gøre sig de store forventninger om at få aftalen ændret, at dømme efter meldingen fra en af hovedarkitekterne bag den, fiskeriordfører Ib Poulsen (DF).

- Vi vil meget gerne have regeringen med i en bred aftale, men vi ændrer ikke noget. Den nuværende aftale står ved magt. Men af hensyn til fiskerne vil det være godt, hvis regeringen er med, så aftalen kan blive implementeret i god ro og orden, siger Ib Poulsen.