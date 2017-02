INDLAND: Efter flere sager alvorlige sager om vanrøgt af hunde på hundekenneler, vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nu støtte op om et forslag fra Dansk Folkeparti om en smileyordning til hundekenneler.

Samtidig skal Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold gå endnu mere målrettet efter ulovlige hvalpefabrikker, lyder det fra ministeren.

- Vi har set eksempler på salg af hunde, der har været under al kritik, og vi har et ansvar for, at mennesker ikke behandler dyr på den måde.

- Derfor iværksætter vi en ekstra kontrolkampagne i forhold til hvalpefabrikkerne og laver et setup som en smileyordning, hvor hundekennelerne også får tilsyn, siger han.

Forslaget om en smileyordning er kommet efter flere sager om vanrøgt af hunde.

Senest har Østjyllands Politi og Dyrenes Beskyttelse 8. februar afhentet 27 vanrøgtede hunde på en ejendom ved Randers.

Tippet affødte et besøg på en nærliggende adresse, hvor man fandt yderligere 34 hunde, hvoraf nogle lå døde i plastikposer.

Dermed er der tale om den næststørste hundesag i nyere historie.

Ministeren ønsker en obligatorisk smileyordning, hvor der blandt andet vil være uanmeldte kontrolbesøg. På den måde forventer han at kunne forhindre fremtidige sager om vanrøgt.

- Det er nødvendigt, fordi vi desværre har set nogle eksempler på noget, som jeg vil betegne som noget forbistret svineri, siger Esben Lunde Larsen.

I Dyrenes Beskyttelse har man længe efterspurgt, at der bliver skrappere kontrol med salg af hunde.

Her har man blandt andet foreslået kontrol med al salg af hunde - både privat og hos kenneler - men det forslag bakker ministeren ikke op om.

- Det synes vi er for vidtgående.

Spurgt ind til, hvordan det vil blive for vidtgående, svarer ministeren:

- Det vil være alt for vidtgående at skulle registrere ethvert salg af hunde i Danmark mellem folk.

Smileyordninger er allerede brugt i restauranter og andre dele af fødevarebranchen. Med ordningen skal forbrugerne kunne tjekke kennelernes smiley på nettet, inden de besøger dem.

