Mørklagt af lovlusk

NORDJYLLAND: En systemfejl i udligningen fortsatte i årevis og betød, at milliarder af kroner blev fordelt forkert, men Økonomi- og indenrigsministeriet har mørklagt sagen og afvist aktindsigt. Der sker med en begrundelse, som viser, at den seneste ændring af offentlighedsloven var langt mere vidtgående end oprindeligt meldt ud.

- Denne sag viser alvorlige konsekvenser ved ændringen af loven, som jeg ikke tidligere har set så tydeligt. Det er en total mørklægning af lovgivningssager, siger tidl. forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.

Før offentlighedsloven blev lavet om, var det kun muligt at undtage de dokumenter, som embedsfolk udarbejdede i forbindelse med lovforslag. Nu kan ministerierne holde alle dokumenter og oplysninger væk fra aktindsigt ved blot at henvise til, at de indgår i et lovforberedende arbejde. En ændring, der aldrig blev omtalt offentligt eller diskuteret politisk.

NORDJYSKE har kontaktet tidligere justitsministre og de centrale embedsmænd, men ingen ønsker at lade sig interviewe. Journalist og forfatter Jesper Tynell har et indgående kendskab til embedsværket.

- Den nye og mere omfattende undtagelse af dokumenter som "lovforberedende arbejde" er bare et af mange eksempler på, at den nye offentlighedslov blev solgt til Folketingets partier på falske betingelser, siger han.