Ministerium: Politi må snuse i dna-bank i særlige tilfælde

Politiet kan med en retskendelse få adgang til genetiske oplysninger uden tilladelse fra patienten, hvis et flertal i Folketinget vedtager lov om oprettelse af Nationalt Genom Center.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en mail til Politiken. Torsdag sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ellers det stik modsatte fra Folketingets talerstol.

- I ekstreme situationer, eksempelvis hvis Danmark er udsat for et terrorangreb, kan der være særlige forhold, der eventuelt vil kunne gøre sig gældende, hvor en domstol kan beslutte helt ekstraordinært at give adgang, skriver ministeriet i en mail.

Trods de mange forbehold i svaret er der så meget "elastik i definitionerne", at politiet reelt opretholder adgang til sundhedsoplysninger, som følger retsplejeloven i dag.

Det mener Advokatsamfundets generalsekretær, Torben Jensen.

Samme vurdering har Rigspolitiets sekretariatsleder, Bine Edeltoft. Hun siger, at politiet vil kunne få oplysninger fra centret. Det kræver blot, at "en dommer vurderer, at grundlaget er til stede".

Meldingen skaber uro blandt flere partier i Folketinget. Fælles for de partier er, at de har støttet forslaget under forudsætning af, at politiet ikke har adgang til genetiske oplysninger i databasen.

Torsdag fastslog sundhedsordførere for både SF og Liberal Alliance, at det var afgørende for danskernes tillid til Nationalt Genom Center, at genetiske oplysninger ikke tilgås af politiet eller andre myndigheder.

- Det handler i bund og grund om at sikre, at borgerne kan have tillid til, at det, som de henvender sig med i sundhedssektoren, er fortroligt, siger Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører i SF, til Politiken.

/ritzau/