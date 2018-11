200 studerende var alligevel ikke færdige: Ministerium kontakter universiteter efter fejl

KØBENHAVN: Ærgerligt, og det skal afklares, at der ikke er yderligere problemer hos de universitet, der uddanner gymnasielærere.

Sådan lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), efter at DR Østjylland har beskrevet, at 200 studerende fra Aarhus Universitet kan mangle et semester på grund af en fejl.

- Det her er rigtig ærgerligt, det går ud over studerende, der har troet alt var, som det skulle være. Det er ikke i orden, og det skal der rettes op på.

- Jeg har bedt mit ministerium om at kontakte alle de universiteter, der uddanner gymnasielærere, så vi kan afklare, at der ikke er flere problemer, udtaler ministeren i et skriftligt svar.

Aarhus Universitet har måtte give besked til 200 studerende om, at de måske ikke er færdiguddannede, selv om de troede, at de var.

Det handler om uddannede, der har taget hovedfag på ét fakultet og sidefag på et andet for at kunne undervise i gymnasiet. De mangler simpelthen et semester, hvis de ikke har færdiggjort pædagogikum.

Fejlen er sket gennem ti år.

Kristian Thorn, der er vicedirektør for uddannelse på Aarhus Universitet, undskylder fejlen.

Han fortæller, at det ikke vil være alle 200 studerende, som mangler et semester. Men de som gør, vil få tilbud om blandt andet fjernundervisning.

- På vegne af Aarhus Universitet vil jeg gerne beklage denne sag og sige uforbeholdent undskyld til de dimittender, der viser sig at være berørte.

- Vi er meget kede af den indgriben i deres tilværelse, som denne sag kan betyde. Vi vil gøre alt i vores magt for at tilrettelægge undervisningen, så det berører dem så lidt som overhovedet muligt, siger han.

