Ministre må ikke lyve

Lige så forvirrede og småængstelige de første uger med coronakrisen forløb - ikke mindst fordi vi kunne se den gruopvækkende udvikling med kølevogne i Bergamo i Italien og massegrave i New York i USA - lige så afslappet har de seneste uger været. Så afslappet, at sundheds- og ældreminister Magnus Heuniche (S) på det seneste har følt sig kaldet til at minde om, at det stadig gælder om at huske at holde afstand og spritte af og i det hele taget være påpasselig.

For nok er vi sluppet umådelig heldigt her i Danmark, sammenlignet med mange andre lande - ikke mindst et dybt sygdoms- og kriseramt og på mange måder åbenlyst dysfunktionelt USA - men faren er så langtfra drevet over.

Mens vi venter på, at endnu mere - måske - kan genåbne, medmindre smittetallet for alvor når nye højder, kan der være grund til endnu engang at granske selve den meget voldsomme lukning af landet i midten af marts.

For vel har den vist sig at være virkningsfuld, men helt nøjagtigt hvem tog den endelige beslutning om så voldsomt et indgreb i dagligdagen?

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) har ”en bred myndighedsgruppe” i sin tid rådgivet om at lukke samfundet ned på meget væsentlige punkter.

I forbindelse med et samråd 9. juni nåede hun frem til, at denne brede myndighedsgruppe bestod af blandt andre Den Nationale Operative Stab og Statens Serum Institut.

Det har siden vist sig, at anbefalingen om at lukke landet hverken kom fra Sundhedsstyrelsen eller Den Nationale Operative Stab - og den omtalte stab har endda anbefalet en model, der lå meget langt fra den meget omfattende lukning, som regeringen nåede frem til sammen med andre partier i Folketinget.

I marts har Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, direkte frarådet at gå så vidt som til at lukke skoler, vuggestuer og børnehaver:

”Vi kan ikke ud fra sundhedsfaglige grunde anbefale et sådant tiltag i den nuværende situation”, har han skrevet i en mail-besked efter at have drøftet sagen med Kåre Mølbak, faglig direktør hos Statens Serum Institut.

Alt i alt må man konkludere, at det ikke er sandt, når det er blevet hævdet, at lukningen er sket på anbefaling af myndighederne. Tværtimod.

Og det er faktisk ret alvorligt, for ministre må ikke begrunde politiske beslutninger med, at embedsmænd har anbefalet det - hvis det viser sig ikke at være sandt.

Så: Hvem har anbefalet de drastiske indgreb siden marts?

Ikke at det skal være genstand for endnu en pokkers dyr og årelang kommissionsundersøgelse.

Men sandheden kunne være rar at få frem. Også for at lære noget til en anden gang.