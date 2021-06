Minkaflivning har kostet over en halv milliard

KØBENHAVN:Det kostede over 600 millioner kroner at aflive alle danske mink i efteråret.

Det viser et notat, der torsdag blev oversendt til Folketingets Finansudvalg ifølge Landbrugsavisen.

Omkostningerne for ned- og opgravningen af minkene samt erstatningen til minkavlerne skal lægges oveni, da regningen på de godt 600 millioner kroner udelukkende dækker aflivning, rengøring, desinfektion og materiel til aflivningsopgaven.

Regeringen besluttede i november, at alle landets mink skulle aflives. Det blev blandt andet forklaret med en frygt for, at det muterede coronavirus kunne udgøre en trussel mod en kommende vaccine mod covid-19.

Omkring 13.000 ton døde mink blev begravet på to militærområder i Midt- og Vestjylland.

Senere har det vist sig, at der ikke var lovhjemmel til føre beslutningen om aflivningen ud i livet.

Per Larsen (K), der er landbrugsordfører, kalder beløbet "exceptionelt stort" og "voldsomt".

- Det viser igen-igen, at man i regeringen overhovedet ikke havde nogen forståelse for, hvad det var, man satte i gang. Det står soleklart for mig, siger Per Larsen til Landbrugsavisen.

360 millioner kroner er gået til løn til minkavlere, der selv skulle stå for aflivning, rengøring og desinfektion.

Konservative og Venstre mener begge, at regeringen førte Folketinget bag lyset, da der blev lagt vægt på, at mutationen i mink var en trussel mod vaccinen.

- Det er 610 millioner kroner, der er spildt, og som vi kunne have brugt på alt muligt andet. Dertil kommer en regning på 300 millioner kroner for minkgravene, og så er vi oppe på en milliard kroner for den operation, siger Thomas Danielsen (V), der er næstformand i Finansudvalget og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, til Landbrugsavisen.

/ritzau/