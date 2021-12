Minkavler bryder loven: Havde 230 mink og 60 ræve i bure

VIBORG:Fødevarestyrelsen fandt onsdag 230 mink og 60 ræve på en farm i Løvel ved Viborg. Dyrene blev holdt ulovligt i bure.

Det er anden gang i løbet af december, at der er blevet opdaget ulovlige mink.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det var via et anonymt tip, at Fødevarestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der blev holdt mink og ræve på farmen i Løvel.

Siden 29. december 2020 har det været ulovligt at have mink i Danmark, medmindre man maksimalt har fem mink og har dem på hobbyplan.

Siden 2017 har det som hovedregel været ulovligt at holde ræve i bure.

Ejeren af minkfarmen vil blive politianmeldt, og minkene skal aflives. De 60 ræve skal afhændes - for eksempel til en zoologisk have. Alternativt skal de aflives.

I sidste uge fandt Fødevarestyrelsen 126 mink på en anden farm ved Thyholm i Limfjorden.

Her blev ejeren ligeledes meldt til politiet, mens dyrene blev aflivet.

En overtrædelse af loven om forbud mod mink kan straffes med en bøde eller fængsel i op til seks måneder.

I november sidste år blev det besluttet, at alle mink i Danmark skulle slås ned for at mindske smitte med - og mutationer af - coronavirus - men selve loven faldt først på plads i december.

Det var efter et forløb, hvor det viste sig, at regeringen ikke havde sikret, at der var lovhjemmel til at aflive alle landets mink.

Et politisk flertal besluttede i september, at minkavl skal være forbudt i Danmark frem til udgangen af 2022.

Beslutningen blev taget på baggrund af en risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI) fra juni i år.

I vurderingen lød det, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko af "ukendt størrelse".

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har oplyst, at man til foråret vil vurdere, om man kan genoptage minkavl i 2023.

/ritzau/