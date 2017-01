INDLAND: Efter en række gyldne år kommer de danske minkavlere ud af 2016 med et dundrende underskud på i alt 1,3 mia. kr., skriver Finans.

Det viser nye prognoser fra landbrugets rådgivningscenter, Seges. Et underskud på 1,3 mia. kr. svarer til, at hver enkelt minkfarm har haft et driftsunderskud på 1,1 mio. kr. efter udbetaling af løn til ejeren.

Ifølge prognoserne fra Seges er nedturen langt fra forbi for minkavlerne. Branchen ventes samlet set at få et underskud på 800 mio. kr. i 2017 og 500 mio. kr. i 2018. Hvis prognoserne kommer til at holde stik, vil den aktuelle nedtur dermed efterlade minkavlerne med et samlet underskud på 2,6 mia. kr.

Formanden for de danske minkavlere, Tage Pedersen, har dog ikke den store fidus til prognoserne.

- Det er fuldstændig umuligt at forudsige, hvordan prisen på minkskind vil udvikle sig. Jeg ved ikke engang, hvordan priserne bliver på den næste auktion i februar. Det eneste vi ved med sikkerhed er, at produktionen af skind falder meget voldsomt i lande som Kina, hvilket med tiden vil få priserne til stige, siger Tage Pedersen, der også er formand for minkavlernes fælles salgsselskab, auktionshuset Kopenhagen Fur.

Tage Pedersen medgiver dog, at stort set alle minkavlere har haft store underskud i 2016 og, at 2017 er indledt med skindpriser, som også er tabsgivende for avlerne.

- Heldigvis har størstedelen af avlerne været i branchen en del år og er derfor velkonsoliderede. Der blev etableret meget få nye farme i 2014 og 2015, så der er ingen grund til at frygte, at de aktuelle underskud vil udløse en masse konkurser, siger Tage Pedersen til Finans.