Minkavlere håber aftale giver nogenlunde fair erstatning

KØBENHAVN:Efter lang tids venten fik minkavlerne mandag aften sat et foreløbigt punktum, da regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance blev enige om en kompensationsaftale til minkavlerne.

Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, er "først og fremmest glad for, at der er lavet en aftale".

- Det har vi ventet på i lang tid, lyder hans reaktion.

Han ønsker dog ikke at give en vurdering af aftalen, før elementerne er nærlæst.

- Vi skal huske på, at den 4. november lukkede man et helt erhverv med 1000 virksomheder. Der skal mange penge til at erstatte det.

- Vi må se på alle de enkelte elementer i aftalen. Hvad er der til nedlukning, til følgeindustrien og nedbrydning af minkfarmene. Vi må gå alle tingene igennem og håbe, at det er en nogenlunde fair erstatning, siger Tage Pedersen.

Det kommer til at koste et sted mellem cirka 15,6 og 18,8 milliarder kroner at yde kompensation til minkavlerne og følgeerhvervene, viser aftalen.

Det helt eksakte beløb kendes endnu ikke, blandt andet fordi hver enkelt minkavlers sag skal vurderes.

I aftalen indgår også en dvaleordning, sådan at minkavlere, der måtte ønske det, kan begynde at have mink igen på den anden side af coronakrisen.

- Jeg synes, det er fair nok, at der bliver en dvaleordning. Så hvis man ikke ønsker erstatning og vil i gang igen, når det bliver muligt, så er der mulighed for det, siger Tage Pedersen.

Men han tror ikke på, at det kan blive et erhverv i Danmark igen.

- Når man lukker et erhverv ned i mindst et år og fjerner hele følgeindustrien, så er det ligesom at være pioner i et nyt erhverv igen. Det bliver svært, men det er udmærket, at der er mulighed for dem, der gerne vil prøve det.

- Men jeg synes, det ser rigtig svært ud, og jeg tror ikke, at det bliver ret mange.

Regeringen beordrede i november sidste år alle mink i Danmark, omkring 17 millioner, aflivet, fordi man frygtede, at minkene ville sprede muteret coronavirus til mennesker og svække effekten af vacciner mod coronavirus.

