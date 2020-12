Minkbranche kan få hjælp fra coronapulje til små virksomheder

KØBENHAVN:Regeringen er klar med en hjælpende hånd til personer, der er blevet afskediget i mindre virksomheder som følge af coronakrisen.

Sammen med støttepartierne har regeringen etableret en særlig pulje på 30 millioner kroner i 2021.

Det betyder, at opsagte medarbejdere og ejere af mindre virksomheder i coronaramte erhverv kan få hjælp til at komme i job, hvis virksomheden lukker helt eller delvist.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Normalt kan jobcentrene kun sætte tidligt ind med hjælp ved større afskedigelsesrunder af stor betydning for et lokalområde.

Men nu kan hjælpen også komme afskedigede i mindre virksomheder til gode.

Dermed vil virksomheder i eksempelvis minkbranchen kunne få hjælp.

- Vi er stadig hårdt ramt af coronakrisen, og mange har mistet deres job allerede.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få os så sikkert igennem krisen som muligt, og derfor skal det selvfølgelig også være muligt for de mindre virksomheder at få hjælp til en tidlig indsats, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Hjælpen skal have fokus på, at de opsagte kommer hurtigst muligt videre til et andet job.

Hjælpen kan gives allerede i opsigelsesperioden eller i perioden med afvikling af virksomheden, og den kan fortsætte, efter personen er blevet ledig.

Tilskud fra puljen kan blandt andet bruges til jobsøgningskurser på op til to uger, opkvalificering på op til otte uger og til at frikøbe medarbejdere på jobcentre til at koordinere indsatsen.

Grundlaget under minkbranchen forsvandt, da regeringen efter råd fra sundhedsmyndighederne besluttede, at alle mink skal aflives.

Der var op mod 1000 minkfarme landet over, og de beskæftigede ifølge Danmarks Statistik sidste år knap 3000 personer.

/ritzau/