Minktyv blev fældet af dna-hit

FREDERIKSHAVN: Det var et kedeligt syn, en minkavler mødte frem til om morgenen 29. november 2016 på sin virksomhed i Frederikshavn Kommune.

For den container, hvori han opbevarede minkskind for en endelig opgjort værdi af 1.500.000 kroner, var brudt op - og de mange skind var væk.

Tyveriet blev anmeldt til Nordjyllands Politi, som fik held med de tekniske undersøgelser.

- Man tog nogle prøver fra indersiden af containeren, hvor den var skåret op. Og det gav et dna-hit i starten af 2017, fortæller anklager Mathias Andersen fra Nordjyllands Politi.

Man fandt herpå ud af, at dna’en passede på en nu 36-årig litauer. Der blev lavet en europæisk arrestordre, og der dukkede efterfølgende godt nyt op fra Sverige.

For i Sverige sad den 36-årige litauer fængslet, hvor han afsonede en dom på et år og seks måneder for et andet tyveri i samme økonomiske størrelsesordre som minktyveriet i Frederikshavn Kommune.

- Han blev så udleveret i slutningen af august, da han havde afsonet færdig deroppe, oplyser Mathias Andersen.

Den 36-årige har så siddet varetægtsfængslet i Danmark siden august, og torsdag stod han anklaget ved Retten i Hjørring for minktyveriet.

Under varetægtsfængslingen og i forbindelse med retssagen i Hjørring har den 36-årige mand erklæret sig uskyldig i tyveriet.

Retten fandt det imidlertid bevist, at han i forening med ukendte medgerningsmænd stod bag tyveriet.

- Han blev idømt 10 måneders ubetinget fængsel med efterfølgende udvisning og fik tilknyttet et indrejseforbud i seks år. Da han i mellemtiden har siddet fængslet i Sverige, blev denne dom en tillægsstraf til den svenske dom, oplyser anklageren, som udtrykker tilfredshed med det samarbejde, der har ført til anholdelsen af litaueren.

- Det her et et godt eksempel på, at det internationale samarbejde har virket, tilføjer Mathias Andersen.

Den 36-årige udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af afgørelsen.